Главу свердловского Росимущества отстранили от должности

Глава свердловского Росимущества Сергей Зубенко отстранен от должности. Об этом сообщает издание 66.RU.

Как следует из письма министра финансов Вадима Яковенко, на которое ссылается издание, причиной отстранения Зубенко якобы стало "ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей в части неисполнения указаний руководства Росимущества". В документе уточняется, что срок контракта Зубенко истекает в декабре 2024 года и продлеваться не будет.

Временно исполнять обязанности главы свердловского Росимущества назначен Дмитрий Шалгин из астраханского Росимущества. Сергей Зубенко возглавлял свердловское Росимущество с 2021 года.