В Екатеринбурге задержали зацепера, напавшего на водителя трамвая

В Екатеринбурге силовики задержали зацепера, который распылил перцовый баллончик в лицо водителю трамвая. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, инцидент произошел 5 октября: двигаясь по улице Уральской, водитель трамвая №12 заметила школьника, сидевшего на сцепке. Остановив вагоны, женщина подошла к зацеперу и попыталась его снять, но получила в лицо перцовкой.

На место была вызвана "скорая помощь", после чего водителя госпитализировали в ГКБ №23 с ожогом глаз. В полиции сообщали, что проводится проверка, а подростка ищут.

В итоге хулигана удалось задержать. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, им оказался 14-летний учащийся одной из школ Екатеринбурга. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия". Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения нападавшему и избрании ему меры пресечения

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, установили дерзкого подростка сыщики уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД по Екатеринбургу.

"По инкриминируемой статье УК РФ подозреваемому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет", - отметил полковник Горелых.

Сейчас проводится расследование.