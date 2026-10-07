07 Октября 2026
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге задержали зацепера, напавшего на водителя трамвая

В Екатеринбурге силовики задержали зацепера, который распылил перцовый баллончик в лицо водителю трамвая. Возбуждено уголовное дело.
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Напомним, инцидент произошел 5 октября: двигаясь по улице Уральской, водитель трамвая №12 заметила школьника, сидевшего на сцепке. Остановив вагоны, женщина подошла к зацеперу и попыталась его снять, но получила в лицо перцовкой.

На место была вызвана "скорая помощь", после чего водителя госпитализировали в ГКБ №23 с ожогом глаз. В полиции сообщали, что проводится проверка, а подростка ищут.

В итоге хулигана удалось задержать. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, им оказался 14-летний учащийся одной из школ Екатеринбурга. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия". Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения нападавшему и избрании ему меры пресечения

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, установили дерзкого подростка сыщики уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД по Екатеринбургу.

"По инкриминируемой статье УК РФ подозреваемому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет", - отметил полковник Горелых.

Сейчас проводится расследование.

Теги: зацепер, трамвай, дело, задержание, Екатеринбург


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