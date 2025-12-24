В Екатеринбурге суд продлил арест "Гие Свердловскому"

В Екатеринбурге суд продлил арест Георгию Акоеву, также известному как "Гия Свердловский".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, Акоев обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. Как считает следствие, "Гия Свердловский" имеет уголовный статус так называемого "вора в законе".

Следствие вышло с ходатайством о продлении Георгию Акоеву срока содержания под стражей. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест до 28 февраля 2026 года.

Напомним, что недавно был вынесен приговор "смотрящему" за Свердловской областью Марселю Гасанову. Защита "авторитета" уже обжаловала решение суда. Также в колонию отправили Сергея Хитрика, которого называли "смотрящим" за Артемовским.