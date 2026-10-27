Мужчина погиб в Брянске, подорвавшись на "тубусе" со взрывчатым веществом, сброшенным с БПЛА

В результате атак ВСУ на Брянск погиб мирный житель, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.

По его словам, в Бежицком районе погиб мужчина, подорвавшись на "тубусе" со взрывчатым веществом, который был сброшен с БПЛА. На месте работают пиротехники Минобороны. Движение по переулку Елецкому и улице Комсомольской перекрыто, отметил губернатор.

В результате атаки беспилотника в Советском районе, по предварительным данным, ранены шесть человек. Повреждены три многоквартирных дома, 11 автомобилей, сообщил Ковальчук.

Кроме того, ночью ВСУ атаковали дроном-камикадзе территорию автобусного предприятия Новозыбкова. Ранен водитель, повреждены четыре автобуса.