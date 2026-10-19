"Это невыносимо". Макрон обратился к нации из-за массовых протестов

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с обращением к нации по поводу охвативших страну массовых протестов. Он подчеркнул, что правительство обязано прислушаться к гражданам и уже работает над этим.

При этом он заявил о необходимости соблюдения правопорядка, разведя мирные требования людей и акты агрессии. Макрон жестко осудил действия радикальных элементов и криминальных групп, которые, по его мнению, спровоцировали хаос в городах, и выразил возмущение по поводу нападений на административные здания, поджогов ратуш и разграбления торговых точек. Ему "невыносимо на это смотреть". Он пообещал поддержку предпринимателям, чье имущество пострадало от рук погромщиков.

Особое внимание Макрон уделил молодежи, заявив о необходимости вовлечения молодых людей в диалог для формирования будущего страны. Экономические трудности страны во многом вызваны внешними факторами, на которые Франция пытается влиять через международные инициативы по стабилизации энергетического рынка, поэтому действия правительства ни при чем.

17 октября во Франции прошли массовые протесты против социальной политики властей. Власти сообщили о 550 тыс. человек, профсоюзы назвали цифру в 800 тыс. Президент США Дональд Трамп уверен, что происходящее связано с провальной миграционной политикой. Он призвал ужесточить контроль на границах, чтобы остановить разрушение страны.