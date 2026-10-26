Суд отправил в СИЗО экс-главу антикоррупционного департамента Свердловской области Ширалиева

Бывшего главу свердловского управления по борьбе с коррупцией Ильхама Ширалиева отправили в СИЗО. Меру пресечения вынес Советский районный суд Нижнего Новгорода.

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на суд, под арестом Ширалиев пробудет до 14 декабря.

На днях стало известно, что Ширалиева задержали в Нижнем Новгороде по подозрению в получении взятки. По версии следствия, он получил 9 млн рублей за содействие в заключении государственных контрактов на покупку жилья для социально уязвимых категорий граждан по завышенным ценам. В 2020–2024 годах застройщик получил контракты примерно на 1 млрд рублей.

Как сообщает Baza со ссылкой на источники в силовой среде, показания против Ширалиева якобы дал предприниматель Сарраф Мамедов, который ранее фигурировал в деле о передаче взятки бывшему главе Дегтярска Вадиму Пильникову.