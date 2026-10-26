Франция стала "больным Европы"

Франция стала "новым больным Европы". Об этом пишет Politico, анализируя происходящее в стране: массовые протесты, огромные долги и бессилие властей.

Франция оказалась в состоянии двойного кризиса - финансового и социального накануне президентских выборов в апреле 2027 года. Массовые протесты напугали инвесторов. Финансовые рынки обеспокоены неспособностью правительства сократить дефицит бюджета, снизить долг и реформировать пенсионную систему. А перспектива победы ультраправых кандидатов, обещающих крупные расходы, усугубляет ситуацию.

Правительство Франции стоит перед выбором: увеличить долг или надеяться на прекращение протестов. Эксперты сравнивают ситуацию с итальянским кризисом 2011 года, отмечая, что Франция, считавшаяся "избалованным ребенком" ЕС, оказалась на грани долгового кризиса. Общество недооценивает угрозы и готово выбрать радикальных кандидатов. Таким образом, страна рискует потерять доверие европейских партнеров из-за невыполнения финансовых обязательств, считает издание.

Сейчас госдолг Франции достиг 110% ВВП, а дефицит бюджета составляет около 5% ВВП. Правительство премьера Себастьена Лекорню предложило в следующем году сэкономить на социальных выплатах ради выправления бюджета, но это натолкнулось на резкое недовольство граждан.