Песков - о сотрудничестве Сербии и России: "Танго танцуют вдвоём"

В Кремле высказались о возможном сотрудничестве новых сербских властей и российского руководства.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что касается новой политической силы, которая придет к власти в результате выборов в Сербии, хочется надеяться, что её действия также будут направлены конструктивно на дальнейшее развитие отношений с Россией.

"И что эти новые политические силы будут понимать, что сотрудничество с Россией – в интересах Сербии, потому что это приносит выгоду Сербии, это выгодно Сербии, прежде всего. Но, как вы знаете, танго танцуют вдвоём", - приводит слова Пескова пресс-служба Кремля.

Ранее партия Александра Вучича проиграла парламентские выборы оппозиционному объединению "Студенческий список". Вучич заявил, что победившая оппозиция скоро введет антироссийские санкции - по его мнению, это произойдет уже в марте или апреле, - назвав ее "подрядчиками", которые скрывали свои истинные намерения. Сам "Студенческий список" это отрицает: его предвыборная программа предусматривает военный нейтралитет Сербии и категорический отказ от антироссийских санкций.