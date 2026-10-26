КамАЗ опрокинулся на трассе Нижневартовск – Радужный

КамАЗ опрокинулся на трассе Нижневартовск – Радужный. По данным Госавтоинспекции региона, все произошло на 82 километре трассы, передает корреспондент Накануне.RU.

Водитель 1972 года рождения ехал со стороны Радужного. По неустановленным причинам, грузовик вылетел в кювет и опрокинулся.



В результате ДТП водитель большегруза погиб на месте происшествия, пассажир 1963 года рождения госпитализирован в больницу Нижневартовска. Обстоятельства ДТП выясняются.