Премьер Латвии призвал ЕС прекратить выдачу виз россиянам

Латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс выступил с резким требованием к ЕС полностью прекратить оформление туристических виз для граждан России. Они якобы несут гибридные угрозы.

В беседе с Financial Times Кулбергс выразил недовольство текущей ситуацией. Будто бы Латвия ежедневно сталкивается с попытками дестабилизации, а текущий год может стать рекордным по числу мигрантов, пытающихся нелегально проникнуть в республику. Только жесткие ограничительные меры способны обезопасить Европу.

Издание отмечает, что более 70% шенгенских виз для россиян выдают Франция, Италия и Испания. Всего в 2025 году их было выдано около 600 тыс. Эти три страны ранее скептически относились к идее тотального "визового эмбарго". В то же время вопрос пересмотра правил въезда стал одной из ключевых тем на прошедшем саммите ЕС в Брюсселе. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что лидеры ЕС обсуждают возможность дальнейшего "закручивания гаек", так как текущие объемы выдачи виз чрезмерны. И упомянутые страны готовы пересмотреть свою позицию.

Визовая политика ЕС в отношении РФ ужесточается с осени 2022 года, когда было заморожено соглашение об упрощенном режиме. Позже были введены дополнительные барьеры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это дискриминацией по национальному признаку и лицемерием.

Интересно, что о мигрантах из Африки и Азии Кулбергс не упомянул.