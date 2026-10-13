В России из-за атак на инфраструктуру "Яндекса" нарушены поставки пива

Производители пива предупредили торговые сети о задержках поставок на фоне сбоев в работе IТ-инфраструктуры, начавшихся после атак на дата-центры "Яндекса".

Об этом говорится в письме исполнительного директора Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслава Мамонтова в адрес Ассоциации компаний омникальной розничной торговли (АКОРТ). В АПП входят крупнейшие производители пиво-безалкогольной продукции в России, на долю которых совокупно приходится около 70% рынка (в их числе "Балтика", "Напитки вместе", "Пивоварни Бочкарев"), пишет РБК.

8 октября в рязанском Сасово после "инцидента, затронувшего часть инфраструктуры" дата-центра "Яндекса", была полностью остановлена его работа. По данным компании, случился пожар. Пострадавших нет. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате ночного налета были сбиты два БПЛА. 9 октября схожая ситуация случилась в Калужской области.