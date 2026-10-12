Дума Екатеринбурга прекратила полномочия двух депутатов

Екатеринбургская городская дума досрочно прекратила полномочия двух депутатов. Решение было принято на сегодняшнем заседании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе думы, депутаты досрочно прекратили полномочия своих коллег – Сергея Павленко и Алексея Смирнова. Ранее оба получили мандаты депутатов Законодательного собрания Свердловской области. На прошедших в сентябре выборах Павленко одержал победу в Чкаловском одномандатном округе №12, Смирнов – в Верхнепышминском одномандатном округе №15.

Парламентарии попрощались с коллегами и пообещали продолжить отстаивать интересы избирателей в ЗакСО. Кто займет их место в думе Екатеринбурга, пока неизвестно.

Напомним, что сегодня екатеринбургские депутаты утвердили отставку главы города Алексея Орлова.