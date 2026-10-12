Во Владивостоке появились указатели "Укрытие"

Во Владивостоке на стенах некоторых домов появились надписи "Укрытие" и стрелки - они показывают, где находятся безопасные помещения. Сначала об этом рассказали в местных Telegram‑каналах, потом факт подтвердили в Муниципальном центре управления (МЦУ) города.

В МЦУ пояснили, что это часть плановой работы: специалисты сейчас обследуют и учитывают заглубленные помещения, которые подойдут для укрытия людей. Все действия идут по нормативам, в том числе по ГОСТ Р 42.4.16‑2023.

Надписи наносят с помощью трафаретов - так получается делать их быстро и одинаково. В центре управления говорят, что цель маркировки - сделать навигацию понятной: горожане смогут быстрее найти укрытие, если возникнет опасность.