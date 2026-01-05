Элементы СВУ для убийства начальника войск РХБЗ замаскировали под стройматериалы

Теракт в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова был совершен с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ), составные части для которого доставлялись из Варшавы в Москву под видом строительных принадлежностей. Об этом ТАСС сообщил участник судебного процесса.

По данным следствия, исполнителем теракта был уроженец Узбекистана Ахмаджон Курбонов (внесен в перечень террористов и экстремистов). В одной из 10 арендованных квартир он собрал СВУ, с помощью которого было совершено преступление. Курбонов был задержан вскоре после теракта в одном из хостелов в Балашихе. Фигуранту грозит в России пожизненный срок.

Также Басманный суд Москвы заочно арестовал двух координаторов доставки составных частей СВУ - Андрея Гедзика и Саидакбара Гуломова, и куратора теракта Миржалола Одилова (все трое внесены в перечень террористов и экстремистов).

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли 17 декабря 2024 года в результате взрыва в Москве. Ответственность за произошедшее взяла на себя Служба безопасности Украины.

Исполнитель теракта арендовал каршеринговый автомобиль для наблюдения за генералом, оставил его у дома Кириллова за несколько часов до теракта, в автомобиле установил Wi-Fi-камеру, съемка с которой транслировалась организаторам теракта в Днепропетровск. Само взрывное устройство было вмонтировано в припаркованный у дома самокат, таким образом взрыв удалось осуществить дистанционно в тот момент, когда Кириллов и его помощник выходили из подъезда.