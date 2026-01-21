Исполнитель теракта, из-за которого погиб глава войск РХБЗ Кириллов, получил пожизненное

Ахмаджон Курбонов (внесён в перечень террористов и экстремистов) осуждён за исполнение теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощника майор Илья Поликарпов.

Он получил пожизненное лишение свободы. Первые 10 лет он проведёт в тюрьме, остальные годы – в колонии особого режима. Также он оштрафован на 1 млн руб., пишет ТАСС.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли 17 декабря 2024 г. в результате взрыва в Москве. Ответственность за произошедшее взяла на себя Служба безопасности Украины. Исполнитель теракта арендовал каршеринговый автомобиль для наблюдения за генералом, оставил его у дома Кириллова за несколько часов до теракта, в автомобиле установил Wi-Fi-камеру, съёмка с которой транслировалась организаторам теракта в Днепропетровск. Само взрывное устройство было вмонтировано в припаркованный у дома самокат, таким образом взрыв удалось осуществить дистанционно в тот момент, когда Кириллов и его помощник выходили из подъезда.