Жители Сысертского района призвали Паслера поставить точку в вопросе строительства мусорного полигона

Жители Сысертского района снова обратились к врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру. Они попросили убрать из территориальной схемы по обращению с ТКО территорию у деревни Андреевка, где ранее планировалось построить мусоросортировочный завод "Екатеринбург-Юг".

Свердловчане напоминают, что 27 декабря прошлого года был подписан приказ "О внесении изменений в региональную программу в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 2019-2030 годы". Его подписал бывший министр МинЖКХ региона Николай Смирнов, который сейчас находится под стражей. Жители района уверены, что Смирнов действовал "с коррупционной составляющей", а потому следует пересмотреть ряд принятых им решений.

"Направили обращение Д.В. Паслеру с просьбой внести изменения в правовой акт в части площадки в Сысертском районе. Ждем официального подтверждения", - написали активисты.

Напомним, в прошлом месяце Паслер заявил, что свердловские власти расторгнут концессию на строительство мусоросортировочного комплекса в Сысертском районе. От реализации проекта власти не отказываются, но новая концессия будет заключена на других условиях и с подбором другого места.

Строительство одного из крупнейших в России и крупнейшего в УрФО мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг" оценивалось в 25 млрд руб., с учетом процентных ставок по кредитам. Концессионером выступало ООО "Экологические системы", подконтрольное близким к свердловскому экс-губернатору Евгению Куйвашеву бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву.

Инициаторы строительства пытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний, а когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против. После этого тогдашние региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку, утвердив изменения в генплан.

В феврале 2025 года земли сельхозназначения у деревни Андреевка решили перевести в промышленную зону, несмотря на заявленную в суде позицию Россельхознадзора. В мае по инициативе федерального Россельхознадзора участки были арестованы.