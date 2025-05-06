Вдова убитого начальника РХБЗ Кириллова может стать сенатором

Вдова бывшего начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего при взрыве в Москве, может стать новым сенатором от Костромской области, сообщают "Ведомости".

По информации издания, Кириллова заявилась на праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы, которые состоятся 14 сентября. Отмечается, что у нее не возникнет сложностей с цензом оседлости, поскольку она является уроженкой Костромы.

Кириллов и его помощник погибли 17 декабря 2024 года в результате взрыва в Москве. Сообщалось, что ответственность за произошедшее взяла на себя Служба безопасности Украины.

По горячим следам был задержан предполагаемый исполнитель теракта - 29-летний уроженец Узбекистана. Мужчина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. Для наблюдения он арендовал каршеринговый автомобиль, оставил его у дома генерала за несколько часов до теракта, в автомобиле установил Wi-Fi-камеру, съемка с которой транслировалась организаторам теракта в Днепропетровск. Само взрывное устройство было вмонтировано в припаркованный у дома самокат, таким образом взрыв удалось осуществить дистанционно в тот момент, когда Кириллов и его помощник выходили из подъезда.

В январе по делу об убийстве генерала начальника войск РХБЗ ВС РФ были задержаны еще двое человек.