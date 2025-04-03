Мишустин распорядился открыть училище имени погибшего начальника войск РХБЗ Кириллова

В России появится Саратовское училище РХБЗ имени Игоря Кириллова - начальника войск РХБЗ, погибшего 17 декабря в результате взрыва в Москве. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Создать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Саратовское высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Российской Федерации, Героя Труда Российской Федерации, генерал-лейтенанта И.А.Кириллова" министерства обороны Российской Федерации", - говорится в документе.

Новое учебное заведение должно быть представлено уже 1 сентября этого года. Его численность составит 1,3 тыс. военнослужащих и гражданского персонала. Согласно документу, в студенты училища будут обучаться по программе высшего образования, а также дополнительным профессиональным программам. Помимо этого, учащиеся будут вести научную деятельность.

Напомним, Кириллов и его помощник погибли 17 декабря в результате взрыва в Москве. Сообщалось, что ответственность за произошедшее взяла на себя Служба безопасности Украины.

По горячим следам был задержан предполагаемый исполнитель теракта - 29-летний уроженец Узбекистана. Мужчина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. Для наблюдения он арендовал каршеринговый автомобиль, оставил его у дома генерала за несколько часов до теракта, в автомобиле установил Wi-Fi-камеру, съемка с которой транслировалась организаторам теракта в Днепропетровск. Само взрывное устройство было вмонтировано в припаркованный у дома самокат, таким образом взрыв удалось осуществить дистанционно в тот момент, когда Кириллов и его помощник выходили из подъезда.

В январе по делу об убийстве генерала начальника войск РХБЗ ВС РФ были задержаны еще двое человек.