Свердловчане и челябинцы собрали почти 5 000 обращений к Паслеру против мусорного полигона в Сысерти

Жители Свердловской и Челябинской областей собрали почти 5 тыс. обращений к врио губернатора Среднего Урала Денису Паслеру с просьбой отменить концессионное соглашение по строительству мусоросортировочного завода "Екатеринбург - Юг" в Сысертском районе. Активисты считают, что с приходом крепкого хозяйственника и грамотного руководителя в лице Паслера, появилась надежда на перенос объекта ТКО в промзону - на земли, не пригодные для сельского хозяйства.

"Мы не против мусорной реформы, но мы считаем, что она должна осуществляться не в ущерб, а во благо государства и людей! Команда Куйвашева создала в нашем Сысертском районе проблемы с мусорным полигоном. Денис Владимирович, отмените концессионное соглашение, верните сельское хозяйство в сельский район", - говорят жители.

Активисты отмечают, что целью мусорной реформы является, в том числе, сохранение природных богатств, однако пока строительство завода рискует только усугубить экологическую ситуацию.

Накануне Свердловский областной суд отменил решение Сысертского районного суда, который обязал гордуму повторно рассмотреть вопрос о назначении референдума по ситуации со строительством мусоросортировочного завода "Екатеринбург - Юг".

При этом, складывается впечатление, что Паслер может действительно если и не встать на сторону активистов, то выступить против строительства. Такой вывод можно сделать из его решения сократить госдолг региона - и именно полигон в Сысерти может стать проектом, который пересмотрят в первую очередь.