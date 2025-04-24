Суд встал на сторону Сысертской думы в вопросе референдума по мусорному полигону

Свердловский областной суд отменил решение Сысертского районного суда, который обязал гордуму повторно рассмотреть вопрос о назначении референдума по ситуации со строительством мусоросортировочного завода "Екатеринбург - Юг". Об этом Накануне.RU сообщили активисты.

Напомним, что 26 сентября 2024 года большинством голосов депутаты решили не допускать граждан до заседания, сославшись на озвучивание личных данных этих же граждан. В тот день впервые за 8 лет заседание сделали закрытым. Когда уральцы заявили о нарушении их прав и стали прямо в зале записывать обращение к президенту, в гордуму вызвали полицию, пожаловавшись на якобы "ворвавшуюся в здание толпу". Подробнее о том, как в гордуме прошло заседание 26 сентября, мы писали ранее.

Позднее депутат Сысертской муниципальной думы Алексей Бондарев обратился в суд и помог оспорить решение своих коллег об отказе в проведении местного референдума. Однако другие депутаты подали апелляцию уже в Свердловский областной суд, который сегодня вынес противоположное прошлому решение.

"Это решение связано не просто с поведением думы, оно связано с резонансным вопросом мусорного полигона на Сысертской земле. Экологически чистой и туристически привлекательной. Сегодня Областной суд отменил решение судьи, внутренне с этим решением абсолютно не согласны. Юридическую оценку мы сможем дать, когда получим решение в полном объеме. Думаю, мы будем продолжать бороться в этой теме. Я знаю, что есть и другие юридические иски против этой ситуации с мусорным полигоном. Работа продолжается со всех сторон, меняется общественно-политическая ситуация: люди становятся более грамотными, более активными, поэтому я поддерживаю слова Алексея Юрьевича, что никто не сдается", - сказал представитель активистов в суде Алексей Антонов.

Депутат Бондарев также заявил, что после получения разъяснений суда будет разработан дальнейший план действий и будет решено, стоит ли идти в кассацию.

"Ну а по духу мы все равно не сдались, победа будет за нами!" - добавил депутат.