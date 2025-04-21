"Мы стали заложниками решения Куйвашева и Смирнова". Пикеты против мусорного полигона в Сысерти продолжаются

Жители Челябинской области заявили, что стали заложниками решения о строительстве мусорного полигона в Сысертском районе, которое приняли бывшие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр ЖКХ региона Николай Смирнов. Об этом во время одиночного пикета заявила жительница Екатеринбурга и владелица дачи в деревне Григорьевка Каслинского района Челябинской области - Лариса.

"Жители Григорьевки и всего Каслинского района - мы оказались в заложниках решения, которые приняли еще бывший губернатор Куйбышев и министр ЖКХ Смирнов о возможном строительстве мусорного полигона в Сысертском районе, который граничит буквально в нескольких километрах от нашего Каслинского района Челябинской области. Это заповедная зона, это 30 тыс. жителей Каслинского района, и я не считаю дачников, которых в пять раз больше там проживает. Все мы оказались заложниками этой ситуации", - рассказала Лариса.

Она также выразила надежду, что исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер прислушается к жителям двух областей и "примет правильное решение по этой ситуации".

Ранее жители Сысертского района уже просили Паслера отменить концессионное соглашение на строительство мусоросортировочного завода "Екатеринбург - Юг". По словам активистов, Куйвашев, Смирнов и нынешний замминистра ЖКХ Егор Свалов якобы специально скрывают неугодную им информацию от общественности, федеральных органов и надзорных ведомств.

Накануне были опубликованы результаты проверки ФГБУ "Уральское УГМС", которое подтвердило вероятную угрозу окружающей среде Свердловской и Челябинской областям при строительстве и эксплуатации полигона.