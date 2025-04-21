"Уральское УГМС" подтвердило возможную угрозу окружающей среде от мусорного полигона в Сысертском районе

ФГБУ "Уральское УГМС" провело собственную проверку и подтвердило вероятную угрозу окружающей среде при строительстве и эксплуатации мусоросортировочного завода "Екатеринбург - Юг" в Сысертском районе. Соответствующий документ опубликовали участники движения "Щит малой Родины".

Напомним, что завод или, как уверены активисты - "обычный мусорный полигон", собираются построить у деревни Андреевка в Сысертском муниципальном округе. До недавнего времени эти земли считались сельскохозяйственными, однако защитники проекта добились перевода их в промзону, вопреки протестам местных жителей и даже Россельхознадзора.

Относительно недавно выяснилось, что рядом с участком протекает безымянная река, а по результатам рекогносцировочного обследования "Уральского УГМС" в августе 2024 года, по границе участка протекает ручей без названия (приток реки Щербаковка), в 2 км на запад - озеро Теняк, в 3 км на север - река Боевка (правый приток реки Багаряк), в 3,5 км на юг протекает река Щербаковка (приток реки Боевка). Все водные объекты имеют общую гидрографическую систему.

"Шабуровский государственный природный биологический заказник, расположенный на территории Челябинской области, является особо охраняемой территорией. Таким образом, часть рек, протекающих по границе государственного заказника, также является особо охраняемой природной территории федерального значения. В случае строительства полигона ТБО, на протяжении всего периода деятельности полигона, будет происходить загрязнение воды рек, в том числе рек Щербаковка и Боевка через ручей без названия, протекающих по северной границе государственного заказника, сточными вводами с территории полигона", - говорится в результатах проверки.

Уральское УГМС утверждает, что сточные воды полигонов ТБО представляют собой сложные по составу воды, содержащие множество растворимых и нерастворимых в воде примесей органической и неорганической природы. Наиболее опасными ядовитыми и канцерогенными являются: соли тяжелых металлов, фенолы, четвертичные аммониевые соединения, некоторые синтетические поверхностно активные вещества, продукты и полупродукты окисления органических соединений, метаболы и токсины, вырабатываемые гнилостными микроорганизмами и некоторые другие специфические соединения, случайно попавшие на полигоны твердых бытовых отходов.

Более того, химические и биохимические реакции могут образовывать вторичные - более опасные вещества.

"В результате трансформации могут образовываться легколетучие органические и газообразные вещества, которые будут поступать в атмосферный воздух и загрязнять его, при северо-западных ветрах будет происходить перенос загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, на территории Шабуровского государственного заказника. Очень напряженная обстановка складывается также и с микробиологической стороны. Полигоны ТБО в теплое время года, идеальное место для размножения различных болезнетворных микроорганизмов, водорослей и грибов, большая часть из которых патогенна в отношении человека и всех живых существ

Также в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подтвердили слова жителей Сысертского района о том, что площадка, отданная под мусорный полигон, находится намного ближе к населенным пунктам, чем указывают свердловские и сысертские власти: 1,3 километра от поселка Андреевка, в 3 км от поселка Верхняя Боевка, в 3,6 км от села Никольское, в 2,8 км от поселка Щербаковка, в 5,7 км от поселка Новоипатово и, наконец, в 7 км от Шабуровского государственного природного биологического заказника.

Жители Сысертского района уверены, что место под строительство выбиралось исключительно из соображений выгоды отдельных лиц, но точно не согласно нормативам. В результате в истории региона будет поставлена очередная "галочка" о выполненной работы по программе "Экология". На деле же Свердловская область получит загрязненные реки и уничтоженную экологию юга Свердловской и севера Челябинской областей, "лунную мертвую" землю в южной части региона, вымирание деревень, сел, миграцию коренного населения и уничтожение биологического заповедника.

"Мусорный полигон должен располагаться в промзоне, вдали от заповедников, в месте, где невозможно растить хлеб. Мы считаем, что этот важный для государства проект должен быть реализован только в интересах государства. Мы надеемся, что врио губернатора Свердловской области Денис Владимирович Паслер разберется в этой ситуации и примет важное решение с учетом интересов Российской Федерации", - добавили активисты.

Ранее мы писали, почему мусорный вопрос может стать первым и главным, которым придется заняться Паслеру на Среднем Урале.