Жители Сысертского района обратились к Паслеру с просьбой снять мэра Нисковских с должности

Жители Сысертского района передали обращение в аппарат правительства Свердловской области, в котором попросили врио губернатора Дениса Паслера снять с должности главу муниципалитета Дмитрия Нисковских.

В качестве причины активисты назвали недоверие к нынешнему градоначальнику и его действиям, среди которых: решение об увеличении надбавок бывшим главам вопреки требованиям жителей, лишение последних права голоса при принятии внеочередного Генплана Сысертского района, а также скандал с памятником ветеранам Великой Отечественной войны в селе Щелкун, где имена погибших были написаны с ошибками. Это, как заверяют общественники, лишь часть претензий.

"Жители не доверяют команде Нисковских Д.А. и просят не только снять его с занимаемой должности, но и инициировать полномасштабную проверку всей финансово-хозяйственной деятельности. Жители надеются, что справедливость восторжествует и Денисом Владимировичем Паслером будет предложена кандидатура честного, порядочного, шагающего в ногу со временем человека на пост главы СМО", - пишут активисты в сообществе "Щит малой Родины".

Указали общественники и на историю с мусорным полигоном у деревни Андреевка. Жители уверены, что мэр "проталкивал интересы коммерческих структур", но никак не их интересы.

Напомним, юрист, политик, общественный деятель и заместитель председателя ФП "РОС" Иван Волков попросил Генпрокуратуру проверить действия на тот момент еще действующего губернатора Евгения Куйвашева, экс-министра ЖКХ Николая Смирнова и других должностных и гражданских лиц, заинтересованных в строительстве мусоросортировочного завода "Екатеринбург - Юг". По его словам, реализация проекта нарушает и может нарушать целый ряд законов, что игнорируется местными властями якобы в угоду собственным интересам.