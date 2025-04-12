В Ишиме при подготовке к паводку сделали несколько земляных насыпей

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в Ишиме при подготовке к паводку 2025 г. власти сделали несколько земляных насыпей. Ими закрыли низкие места береговой линии, которые прошлой весной доставляли беспокойство.

"При мониторинге обнаружили проседание грунта на одном из участков. Всё из-за продолжительных и интенсивных осадков. Это объяснимо: земля ещё не успела слежаться. Как только позволила погода, специалисты местного дорожного предприятия оперативно приступили к работе по укреплению насыпи. Это помогло избежать дальнейшего расползания грунта", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Ситуация по руслу реки Ишим остаётся спокойной. Вода незначительно прибывает. В городе Ишиме за сутки – +14 см. Уровень реки составляет 607 см.

Ранее стало известно, что жители Тюменской области направили 100 обращений по вопросам паводка на горячую линию 122. Горячая линия начала работу 27 марта. Самые популярные вопросы за две недели касались уровня воды в реках, попадает ли территория под ЧС, строительство дамб и других гидротехнических сооружений. Больше всего звонков поступило из Ишимского района и Ишима. По номеру 122 жители могут получить все сведения о зонах подтопления, эвакуации, ПВР и другую актуальную информацию.