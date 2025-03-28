Противники мусорного полигона в Сысерти обратились за помощью к Паслеру

Пока в Свердловской области сменяется руководство, противники мусорного полигона в Сысертском районе продолжат пикетировать в Екатеринбурге. И если в прошлые разы их обращения адресовались уже бывшему главе - Евгению Куйвашеву, то в этот раз активисты впервые попросили помощи у врио губернатора Дениса Паслера.

Жительница Екатеринбурга, имеющая недвижимость в Сысертском районе, Людмила Леонидовна поздравила Паслера с новым назначением и выразила надежду, что он поможет разрешить историю со строительством мусоросортировочного завода "Екатеринбург - Юг" вблизи деревни Андреевка.

"Денис Владимирович, жители Сысертского района уже больше двух лет ведут борьбу против строительства самого крупного полигона в Европе - полигона на сельхозземлях, пахотных землях, в экологически чистом Сысертском районе. Региональные власти все эти годы нам говорили, что они рассматривают еще 26 альтернативных участков, но ни разу на наши требования ни один участок не был озвучен. Кроме того, при реализации этого проекта был нарушен ряд законодательных актов, как Российской федерации, так и региональных. Денис Владимирович, мы очень просим вас, помогите в нашей борьбе! Помогите сохранить экологически чистый район, сохранить земли пахотные, плодородные, чтобы мы здесь сохранили эту землю для наших детей, внуков и правнуков", - сказала Людмила Леонидовна.

В этот раз пикетирующая повесила на себя сразу два плаката: "Нисковских (глава Сысерти - прим.ред.) в отставку. Ты предал жителей Сысерти" и "Требуем остановить преступный коррупционный проект мусорного полигона в Сысерти".

В середине февраля стало известно, что земли сельхозназначения у деревни Андреевка, на которых местные власти стремятся построить мусоросортировочный завод "Екатеринбург - Юг", все же переводят в промышленную зону. Отметим, что по итогам зимнего исследования, Свердловская область в "Национальном экологическом рейтинге" заняла последнее 83-место среди всех российских территорий.

Позднее, юрист, политик, общественный деятель и заместитель председателя ФП "РОС" Иван Волков попросил Генпрокуратуру проверить действия губернатора Евгения Куйвашева, экс-министра ЖКХ Николая Смирнова и других должностных и гражданских лиц, заинтересованных в строительстве мусоросортировочного завода. По его словам, реализация проекта нарушает и может нарушать целый ряд законов, что игнорируется местными властями якобы в угоду собственным интересам.