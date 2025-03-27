"Кормить семью легче в экологически чистом районе". В Екатеринбурге продолжаются пикеты против мусорного полигона в Сысерти

В Екатеринбурге у резиденции губернатора, несмотря на отставку Евгения Куйвашева, продолжаются пикеты против строительства мусорного полигона в Сысертском районе.

Житель Сысерти Михаил заявил, что в то время, как государство настаивает на увеличении населения страны за счет сельских территорий, в Свердловской области земли сельхозназначения передают под строительство мусорного полигона.

"Приехал сюда выразить протест против строительства в южной территории Сысертского округа мусорной свалки, в связи с тем, что Сысертский район: первое - экологически чистый, второе - это то, что мусорную свалку планируют построить на землях сельхозназначения. На данный момент президентом, правительством разработана программа увеличения населения страны за счет сельских территорий. То есть, за счет там (территорий - прим. ред), где есть сельхозземли. Соответственно, не будет свалки - будет увеличение населения, в связи с тем, что в экологически чистом районе всегда легче жить, производить продукцию и кормить семью", - заявил Михаил.

В середине февраля стало известно, что земли сельхозназначения у деревни Андреевка, на которых местные власти стремятся построить мусоросортировочный завод "Екатеринбург - Юг", все же переводят в промышленную зону. Отметим, что по итогам зимнего исследования, Свердловская область в "Национальном экологическом рейтинге" заняла последнее 83-место среди всех российских территорий.

Позднее, юрист, политик, общественный деятель и заместитель председателя ФП "РОС" Иван Волков попросил Генпрокуратуру проверить действия губернатора Евгения Куйвашева, экс-министра ЖКХ Николая Смирнова и других должностных и гражданских лиц, заинтересованных в строительстве мусоросортировочного завода. По его словам, реализация проекта нарушает и может нарушать целый ряд законов, что игнорируется местными властями якобы в угоду собственным интересам.

Активисты продолжали приходить к резиденции губернатора, призывая свердловского главу выйти на диалог. Накануне же стало известно, что Евгений Куйвашев ушел в отставку, несмотря на ранние заявления регионального правительства, что губернатор не собирается увольняться раньше окончания своего срока.