Жители Екатеринбурга присоединились к пикетам против мусорного полигона в Сысерти

Под конец второй недели протестов против строительства мусорного полигона в Сысертском районе, к пикетам присоединились и жители Екатеринбурга. Людмила Леонидовна вышла к резиденции губернатора с требованием отменить преступный приказ экс-министра ЖКХ Николая Смирнова. Она также упрекнула Евгения Куйвашева за интервью журналистам, где тот заявил, что для региона является приоритетным улучшение экологии. По словам екатеринбурженки, слова свердловского главы сильно отличаются от его реальных действий.

"Вы, Евгений Владимирович в среду 5 февраля в газете "Уральский рабочий" написали, что "Улучшение экологической ситуации для нас остается в приоритете". Мне не понятно, как размещение самого крупного полигона в РФ мощностью 700 тыс. т. улучшит экологическую ситуацию в экологически чистом районе. В Сысерти и в Сысертском районе находятся очень много чистых рек, озер, расположены летние оздоровительные лагеря. И у меня никак не соотносится ваше выступление и ваши планы по размещению этого полигона. Кроме того, участок полигона вплотную прилегает к большому месторождению торфа и, конечно, тут пожары будут однозначно", - сказала Людмила Леонидовна.

Она отметила, что понимает, как остро в Свердловской области стоит вопрос утилизации и переработки мусора, но подчеркнула, что то, как решается - "это самое настоящее вредительство". Активистка также предположила, что место для строительства было выбрано далеко не из соображений экологии.

"В одной из бесед с журналистами вы сказали, что этот участок в Сысерти самый подходящий для мусорного полигона. Мне непонятно, как экологически чистый участок в окружении оздоровительных лагерей может подойти лучше, чем другие участки. Может, потому что эта земля с 2010 года принадлежит мусорным олигархам, миллиардерам, гражданам Австрии? Поэтому мы требуем, чтобы вы отменили преступный приказ бывшего министра ЖКХ, который находится в следственном изоляторе, по размещению полигона в Сысертском муниципальном округе!" - заключила пикетирующая.

Напомним, ранее юрист и общественник Иван Волков обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить действия губернатора Евгения Куйвашева, а также концессионера будущего мусоросортировочного завода "Екатеринбург-Юг" - ООО "Эклогические системы", на предмет возможного совершения ими фиктивных сделок, сделок с заинтересованностью, в том числе, в части заключения концессионного соглашения.

Вчера суд встал на сторону жителей Сысертского района, которых 26 сентября выгнали с заседания гордумы, впервые за 8 лет сделав его закрытым.