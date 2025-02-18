Гордума Сысерти после скандала с мусорным полигоном будет пускать на заседания только при согласовании

Присутствовать на заседании гордумы Сысерти теперь можно будет только после своеобразной регистрации. Решение было принято 26 сентября после того, как с заседания выгнали местных жителей, выступающих против строительства мусорного полигона.

Как сообщает местная газета "Маяк Сысерть", депутаты решили изменить регламент, согласно которому теперь нельзя будет посетить заседание, если заранее не уведомил об этом председателя думы Илью Тугбаева. Сделать это необходимо не позднее, чем за три дня до заседания, отправив заявку на имя председателя почтой, по электронному адресу duma-sgo@mail.ru или принести лично.

Члены инициативной группы возмутились таким нововведением. Теперь они опасаются, что их и вовсе перестанут пускать на заседания, когда речь будет касаться наболевших проблем. Только теперь дума будет делать это на законных основаниях.

Напомним, что инициативная группа, которую с четвертой попытки зарегистрировала Сысертская избирательная комиссия, предлагала вынести на местный референдум вопрос: "Поддерживаете ли вы создание на территории Сысертского городского округа комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами для нужд муниципального образования "город Екатеринбург" и Екатеринбургской агломерации…".

26 сентября большинством голосов депутаты решили не допускать горожан до заседания, сославшись на озвучивание личных данных этих же горожан. В тот день впервые за 8 лет заседание сделали закрытым. Когда уральцы заявили о нарушении их прав и стали прямо в зале записывать обращение к президенту, в гордуму вызвали полицию, пожаловавшись на якобы "ворвавшуюся в здание толпу". Подробнее о том, как в гордуме прошло заседание 26 сентября мы писали ранее.

Позднее депутат Сысертской муниципальной думы Алексей Бондарев обратился в суд и помог оспорить решение думы об отказе в проведении местного референдума по вопросу строительства мусоросортировочного завода "Екатеринбург-Юг" у деревни Андреевка.