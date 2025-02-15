ЦИК: Выборы президента Абхазии состоялись

В Абхазии состоялись выборы президента: для их завершения необходимы были больше половины избирателей. Явка к 18:00 (мск) превысила 55%.

"Для признания выборов состоявшимися по абхазскому законодательству необходимо, чтобы в них приняло участие больше половины избирателей, внесенных в списки. Этот порог преодолен, выборы состоялись", - цитирует "Ъ" председателя ЦИК Абхазии Дмитрия Маршана.

Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция заявила, что это может привести к росту цен на жилье и создаст риски для малого и среднего бизнеса. Митингующие захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. Позже власть и оппозиция договорились об отставке Бжании и прекращении митингов.