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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

ЦИК: Выборы президента Абхазии состоялись

В Абхазии состоялись выборы президента: для их завершения необходимы были больше половины избирателей. Явка к 18:00 (мск) превысила 55%.

"Для признания выборов состоявшимися по абхазскому законодательству необходимо, чтобы в них приняло участие больше половины избирателей, внесенных в списки. Этот порог преодолен, выборы состоялись", - цитирует "Ъ" председателя ЦИК Абхазии Дмитрия Маршана.

Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция заявила, что это может привести к росту цен на жилье и создаст риски для малого и среднего бизнеса. Митингующие захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. Позже власть и оппозиция договорились об отставке Бжании и прекращении митингов.

Теги: Абхазия, досрочные выборы, президент


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