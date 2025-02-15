Кандидаты на пост главы Абхазии проголосовали на выборах президента

На выборах президента Абхазии проголосовали пятеро кандидатов на пост главы государства.

Высказались Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц, Бадра Гунба, Адгур Хурхумал. Барциц проголосовал в своем селе Блабырхуа Гудаутского района. Он отметил, что Абхазии предстоит выйти на новый этап развития без политических противостояний, пишет ТАСС.

Утром граждане Абхазии начали досрочно выбирать президента. Они могут сделать это на 152 избирательных участках. В 8.00 (мск) открылись участки в 35 избирательных округах. В Сухуме работает 25 участков.