В Абхазии начались досрочные выборы президента

Граждане Абхазии начали досрочно выбирать президента. Они могут сделать это на 152 избирательных участках.

В 8.00 (мск) открылись участки в 35 избирательных округах. В Сухуме работает 25 участков, пишут "Ведомости". Ранее экс-президент республики Аслан Бжания сообщил, что голосование постараются сделать прозрачным.

Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция заявила, что это может привести к росту цен на жилье и создаст риски для малого и среднего бизнеса. Митингующие захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. Позже власть и оппозиция договорились об отставке Бжании и прекращении митингов.