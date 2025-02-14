Боксер из Екатеринбурга сразится за чемпионский титул с непобежденным американцем

10 мая в США состоится важный поединок для российского боксера Заура Абдуллаева, представляющего промоутерскую компанию RCC Boxing Promotions (основана Русской медной компанией).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, боксеру из Екатеринбурга предстоит сразиться за временный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе. Его соперником станет непобежденный американец Рэймонд Муратайя. Бой станет частью масштабного вечера бокса.

Для Абдуллаева это будет уже второй шанс завоевать чемпионский титул. В сентябре 2019 года он боролся за звание чемпиона мира, но уступил будущему абсолютному чемпиону Дэвину Хэйни, получив в том поединке тяжелую травму – перелом лицевой кости. После этого поражения Заур провел девять успешных боев, поднялся на вторую строчку мирового рейтинга IBF и вновь получил право на чемпионский бой.

Его оппонент, Рэймонд Муратайя, занимает четвертую позицию в рейтинге IBF. На его счету 22 победы в профессиональных боях, 17 из которых завершились нокаутом. Этот боксер также является действующим чемпионом Северной Америки.

Действующим чемпионом мира IBF в легком весе является Василий Ломаченко, который временно приостановил карьеру, чтобы определиться с будущим в боксе. В связи с этим IBF приняла решение разыграть временный титул, за который и поборются Абдуллаев и Муратайя.