Суд продлил арест первому обвиняемому в убийстве начальника войск РХБЗ

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей первому обвиняемому в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова.

Ахмаджон Курбонов останется под арестом до 17 мая, передает ТАСС.

Напомним, Кириллов и его помощник погибли 17 декабря в результате взрыва в Москве. Сообщалось, что ответственность за произошедшее взяла на себя Служба безопасности Украины.

По горячим следам был задержан предполагаемый исполнитель теракта - 29-летний уроженец Узбекистана. Мужчина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. Для наблюдения он арендовал каршеринговый автомобиль, оставил его у дома генерала за несколько часов до теракта, в автомобиле установил Wi-Fi-камеру, съемка с которой транслировалась организаторам теракта в Днепропетровск. Само взрывное устройство было вмонтировано в припаркованный у дома самокат, таким образом взрыв удалось осуществить дистанционно в тот момент, когда Кириллов и его помощник выходили из подъезда.

В январе по делу об убийстве генерала начальника войск РХБЗ ВС РФ были задержаны еще двое человек.