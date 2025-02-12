Противники мусорного полигона в Сысерти подали 400 заявлений главе СКР Бастрыкину

Инициативная группа, выступающая против строительства мусорного полигона в Сысертском районе, собрала 400 заявлений на имя главы СК России Александра Бастрыкина. В них свердловчане просят обратить внимание на действия местных и региональных властей и "с лупой в руках изучить этот вопрос". Все заявления были переданы напрямую в федеральное ведомство в Москве.

"Мы передали 400 заявлений на имя Бастрыкина в Следственный комитет Российской Федерации. Более того, мною написано заявление о проверке на коррупционную составляющую действий действующего губернатора Свердловской области Евгения Куйбышева, на непрозрачное заключение концессионного соглашения с "Экологическими системами" для размещения полигона в Сысертском районе. Также заявление о препятствии лично губернатором, правительством Свердловской области проведению референдума по этому вопросу. Мы просим главу следственного комитета Бастрыкина с лупой в руках этот вопрос изучить и сделать соответствующие выводы", - сказали общественники.

Тем временем в Екатеринбурге продолжаются пикеты у стен резиденции губернатора. Местная жительница Вера обратилась к Евгению Куйвашеву с упреком, что тот, "проталкивая проект, толкает Сысертский район к экологическому апокалипсису".

"Сысертский район - это ведь не только гольф-клубы, не только спорткомплексы, не только Лето на заводе и Бадены. Это еще и люди, живущие в селах и деревнях, которые имеют право жить на чистой земле и выращивать сельскохозяйственную продукцию. Они имеют право пить чистую воду, имеют право дышать чистым воздухом. Но вы, господин губернатор, видимо, это не учитываете и просто с маниакальным упорством проталкиваете этот проект на территории Сысертского района в угоду гражданам Австрии", - заявила пикетирующая.

Она также призвала чиновников и депутатов "ради нашей русской земли и будущего поколения остановить надвигающуюся катастрофу". Для этого, считает Вера, необходимо в первую очередь отменить приказ экс-министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, разрешающий строительство, а после перенести проект в более подходящее для этого место, а именно - на промышленные земли.

Напомним, что на последней просьбе настаивали все пикетирующие, однако, вероятно, губернатор понял их по-своему. Вчера и.о. главы региона Алексеем Шмыковым было подписано распоряжение о переводе сельхозземель у деревни Андреевка в промышленную зону. Активисты заявили, что будут обжаловать это распоряжение.