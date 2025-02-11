Активисты передали в Генпрокуратуру 500 писем против мусорного полигона под Екатеринбургом

Противники мусорного полигона в Сысертском районе прилетели в Москву, чтобы лично передать в Генпрокуратуру 500 писем с возражениями против появления этого объекта. Об этом Накануне.RU сообщили представители инициативной группы.

Помимо этого, уральцы пожаловались на местные власти, которые препятствовали проведению референдума по вопросу строительства мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург - Юг" у деревни Андреевка.

"Передали 500 писем, и от себя лично я доложил о препятствовании региональной и муниципальной власти в проведении референдума о невозможности строительства полигона", - сказал один их членов инициативной группы.

К нему присоединилась его коллега, которая также рассказала, что в федеральном ведомстве к их истории проявили повышенный интерес: просмотрели все имеющиеся на телефоне видео о Сысертском районе, расспросили о ближайших к будущему полигону населенных пунктах и количестве проживающих там людей.

"Мне понравилось, что нас услышали. Будет ли результативным обращение, время покажет", - добавила активистка.

Крупнейший в УрФО мусоросортировочный комплекс на 700 тыс. тонн отходов в год с полигоном ТКО на 600 тыс. тонн хотят разместить на участке со статусом земель сельхозназначения. Их пытался отстоять Россельхознадзор, заявляя, что владелец - банк "Агропромкредит", не использовал участок по назначению более трех лет, на что указывали многолетние сорняки и деревья. Однако суд все равно встал на сторону банка. Активисты также заявляли, что на участке были обнаружены залежи торфа, что после строительства комплекса якобы может привести к пагубным последствиям.