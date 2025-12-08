"Экологические системы" хотят оспорить арест сельхозземель, где планировали построить мусорный полигон

ООО "Экологические системы" подало иск к Уральскому Межрегиональному управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору

о признании незаконными предписаний Управления Россельхознадзора, согласно которым на участки в Сысертском районе, где планировалось построить мусоросортировочный завод "Екатеринбург - Юг", был наложен арест. Об этом сообщает сообщество "Щит малой Родины".

Напомним, что именно "Экологические системы", подконтрольное близким к свердловскому экс-губернатору Евгению Куйвашеву бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву, выступало концессионером строительства полигона.

Около года назад сотрудники Россельхознадзора выехали на участок и выяснили, что банк "Агропромкредит" минимум три года не использовал по назначению сельхозземли, в итоге отданные под строительство мусоросортировочного завода "Екатеринбург - Юг" в Сысертском районе. В результате, концессионное соглашение на строительство расторгли, а "Агромпромкредит" стал фигурантом дела о национализации все тех же уральских олигархов Бикова и Боброва.

Арест земель означал, что их нельзя продать или перевести в иную категорию, например - промышленные, чтобы в дальнейшем осуществить строительство.

Арбитражный суд Свердловской области вынес постановление о принятии к производству искового заявления и возбуждении производства по делу. Предварительное судебное заседание назначено на 20 января 2026.

Отметим, что ранее МУГИСО также решило оспорить решение суда, которое признало незаконным перевод участка 66:25:4306002:1137 в Сысертском районе из сельскохозяйственных в промышленные земли.