Путин одобрил привлечение добровольцев к охране особо опасных объектов - Шойгу

Президент России Владимир Путин поддерживает идею о создании добровольческих формирований для защиты особо опасных объектов, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"Активная работа по устранению этих угроз ведется как на федеральном уровне, так и в регионах, которые вносят свои инициативы. Ряд глав субъектов, в том числе Нижегородской области, выступили с предложениями о создании добровольческих формирований для усиления защиты особо опасных объектов. Эти предложения поддержаны главой государства", - цитирует Шойгу ТАСС.

Сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, который разрешает привлекать резервистов Минобороны "для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения".