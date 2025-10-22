22 Октября 2025
Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

В Минобороны сообщили, какие объекты будут охранять резервисты

Из-за увеличения Украиной количества ударов по России дальнобойными орудиями принято решение усилить защиту и объектов критической инфраструктуры, и жилых кварталов. Для этого решено привлечь тех, кто добровольно заключил контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве – резервистов.

Замначальника организационно-мобилизационного управления Генштаба армии России вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что важно не путать резервистов с контрактниками – действующими военнослужащими. Главное отличие резервистов от контрактников – совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц.

Законом предусмотрена возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов жизнеобеспечения: энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры только на территории своего региона, противодействие, прежде всего, беспилотникам. Направление на сборы пройдёт на основании указа президента.

Эффективность подразделений, укомплектованных подготовленными резервистами, уже доказана в ходе выполнения задач на территории отдельных субъектов Российской Федерации. Мобильные огневые группы из числа резервистов – работников предприятий, которые знают уязвимости защищаемого объекта и особенности местности, успешно отражают налеты БПЛА, обеспечивая тем самым бесперебойный выпуск продукции и защиту предприятия.

"Подготовленный в инициативном порядке Минобороны законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва на военную службу, направления в зону проведения специальной военной операции или за пределы территории страны. Тем более, ни о какой мобилизации речь не идет. Обращаю внимание, что законопроект распространяется только на граждан, добровольно заключивших контракт в резерв, и обращаюсь с просьбой не реагировать на разные инсинуации на эту тему", - цитирует Цимлянского пресс-служба Минобороны.

Резервистам платят как за пребывание в резерве, так и за участие в специальных сборах, обеспечивают продовольствием, вещами и другим довольствием. На них также распространяются социальные гарантии и компенсации, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, аналогичные военнослужащим.

"В соответствии с законопроектом, резервисты не участвуют в специальной военной операции и в выполнении задач за пределами России, а участвуют в защите критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения только на территории своего родного региона, что подтверждается отдельными пунктами контракта", - сказал Цимлянский.

Теги: Минобороны России, законопроект, резервисты


