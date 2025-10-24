Госдума рассмотрит законопроект о защите резервистами критически важных объектов

В Госдуму внесли законопроект, который в случае принятия будет регулировать привлечение резервистов на различные сборы.

Их смогут направлять на "специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения на основании указа президента России". Документ вносит изменения в федеральные законы "Об обороне" и "О воинской обязанности и военной службе". Законопроект опубликован в базе данных документы Госдумы.

Из-за увеличения Украиной количества ударов по России дальнобойными орудиями принято решение усилить защиту и объектов критической инфраструктуры, и жилых кварталов. Для этого решено привлечь тех, кто добровольно заключил контракт о пребывании в мобилизационном резерве – резервистов. Замначальника организационно-мобилизационного управления Генштаба армии России вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что важно не путать резервистов с контрактниками – действующими военнослужащими. Главное отличие резервистов от контрактников – совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц.