В регионах начали набирать резервистов для охраны стратегических объектов от беспилотников

В российских регионах началась кампания по набору резервистов-добровольцев, которые будут охранять критически важные объекты.

Законопроект о привлечении резервистов для охраны таких объектов от беспилотников и других форм атак был принят в сжатые сроки парламентом и уже 4 ноября подписан президентом. Документ позволяет использовать резервистов во время сборов как охрану объектов. По данным "Коммерсанта", кампания развернута уже в двух десятках регионов.

На период сборов (то есть в конкретном случае – охраны объектов) резервисты приравниваются к военнослужащим (им выдают оружие, они имеют право на соответствующие выплаты и обеспечение)

Автор закона, глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия") говорил, что закон не исключает возможности переброски резервистов в другие регионы, но по умолчанию власти будут стараться привлекать их к службе в "домашних" субъектах. Также он говорил, что рассматривается вопрос о привлечении к охране в статусе резервистов сотрудников тех самых стратегических предприятий, об охране которых идет речь.

По данным "Ъ", набор резервистов для охраны нефтяных объектов ведется в Татарстане и Башкирии.

В приграничных районах еще в 2024 году начали создавать отряды добровольцев, теперь там планируется создать дополнительные подразделения.