Сотрудников критически важных предприятий могут привлечь к охране от БПЛА в качестве резервистов Минобороны

В Госдуме прорабатывается возможность заключения контрактов резервистов Минобороны с сотрудниками критически важных предприятий. Предполагается, что резервистов во время сборов будут привлекать к охране особо важных объектов от атак украинских беспилотников и других видов диверсий, об этом сообщил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

Госдума сегодня одобрила в первом чтении законопроект, который позволит привлекать к охране объектов резервистов Минобороны (сейчас их насчитывается около 30 тыс., Картаполов напомнил, что президент ставил задачу в разы увеличить это число). По словам главы комитета по обороне, закон не запрещает перебрасывать резервистов на сборы в другие регионы, но предпочтительным вариантом будет привлечение к охране объектов резервистов из "своего" региона.