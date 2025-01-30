"Почему мы должны терять работу?". К резиденции губернатора вышли фермеры, призывая отказаться от мусорного полигона в Сысерти

У резиденции губернатора Свердловской области снова проходит пикет против мусорного полигона. На этот раз в Екатеринбург приехала представитель фермеров - жительница деревни Верхняя Боевка Наталья.

По ее словам многие жители близлежащих деревень и сел "испокон веков занимались и занимаются сельским хозяйством", а земли в Сысертском районе столетиями сохранились аграрными. Однако всему этому может прийти конец после строительства мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг".

"В условиях мусорного полигона фермерская деятельность будет невозможна. Программа продовольственной безопасности должна быть выполнена - это наказ президента, и мы, фермеры, будем стоять до последнего. Почему мы должны потерять работу? Почему должны потерять земли, на которых много лет трудимся? В условиях данного объекта содержать рядом что-то будет невозможно. Вы полностью выгоняете нас из наших домов. Мы требуем отмены решения! Мы требуем переноса площадки под полигон в промзону", - заявила Наталья.

На плакате у свердловчанки: "Чиновники хотят свалку у своего дома? Сысерть тоже не хочет!"

Напомним, что всего за несколько дней до своей отставки экс-министр согласовал проект строительства полигона, хотя земли, выбранные региональным правительством, все еще не переведены из категории сельхозназначения. 27 января инициативная группа направила губернатору обращение с просьбой утвердить состав рабочей группы по вопросу мусорного полигона, создание которой ранее взяло под контроль Минприроды РФ.