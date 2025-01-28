"Это какая-то шизофриния". Пикетирующие просят власти определиться с судьбой мусорного полигона в Сысерти

У резиденции губернатора Свердловской области в Екатеринбурге проходит очередной пикет против строительства мусорного полигона у деревни Андреевка. Жительница Сысерти Татьяна просит Евгения Куйвашева выйти на диалог, а городские и региональные власти наконец определиться, хотят они сделать из Сысертского МО туристический или мусорный район.

На плакате у Татьяны надпись: "Требуем пересмотра площадки под объект ТКО в промзоне!!!" Свердловчанка уверена, что среди промышленных зон есть более привлекательные под строительство территории, чем земли сельхозназначения в туристическом муниципальном округе Среднего Урала.

"Промзон было выбрано, как нам обещал губернатор, много, но почему-то он решил разместить ее на сельхозземлях. Наш район очень чистый. Как наш мэр Нисковских говорит, он собирается делать там туристический район, но почему-то вместе с туризмом он решил разместить там мусорную свалку. Это шизофрения какая-то. Уж как-нибудь бы определились - сельхозземли, туризм или прочее. Зачем нам эта свалка? Мы уже требуем, не просим, чтобы наконец-то обратили внимание на нас и устроили с нами - жителями Сысертского района, диалог по поводу этой мусорной свалки", - говорит на камеру Татьяна.

Она обратила внимание и на общую ситуацию в Сысертском МО, что в последнее время, по ее словам, становится местом, куда приходят проекты, которые якобы не хотят принимать в других регионах и городах: термы "Баден-Баден", мусорный кластер. При этом, с местными жителями такого рода решения никто не обсуждает, из-за чего Татьяна призывает городские и региональные власти задуматься, а на своих ли они местах.

"У нас что, мусорный район решили сделать? Господа Куйвашев, Нисковских, Тугбаев (председатель гордумы Сысерти), если вы не собираетесь нормально разговаривать с жителями Сысертского района, вы, может, тогда просто уйдете, если по-другому у вас никак не получается, и займетесь чем-то более подходящим?" - добавила свердловчанка.

27 января инициативная группа направила губернатору обращение с просьбой утвердить состав рабочей группы по вопросу мусорного полигона, создание которой ранее взяло под контроль Минприроды РФ.

Стоимость крупнейшего в УрФО мусорного проекта оценивается в 25 млрд руб. Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку.

Недавно бывшего министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова арестовали по делу о коррупции. В чем суть обвинения пока не сообщается, однако многие считают, что речь как раз может идти в том числе и о строительстве мусорного полигона.