Жители Сысерти обратились к губернатору за созданием рабочей группы по мусорному полигону

Инициативная группа, выступающая против строительства мусоросортировочного завода "Екатеринбург-Юг" в Сысертском МО, обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой создать рабочую группу по данному вопросу

Как рассказали Накануне.RU сами активисты, обращение было подано 27 января.

В рабочую группу активисты предлагают включить:

Представителей местных жителей Сысертского района, чьи права и интересы затрагивает данный проект;

Общественные организации и активистов, представляющих голос гражданского общества;

Экологов, способных объективно оценить экологические риски;

Юристов, которые проведут правовой анализ проекта и предложат правомерные альтернативные решения.

"Создание такой рабочей группы продемонстрирует готовность власти учитывать мнение граждан и работать на благо всех жителей региона. Мы верим что в конструктивном диалоге можно найти оптимальные пути решения проблемы утилизации отходов, исключая риск нанесения ущерба людям и природе. Уважаемый Евгений Владимирович, просим вас поддержать наше предложение, согласовать состав рабочей группы и содействовать ее работе. Мы готовы предложить свои кандидатуры и активно участвовать в ее деятельности", - написано в документе.

Напомним, что создать рабочую группу по вопросу мусорного полигона в Сысертском районе рекомендовало свердловским властям именно Минприроды РФ. Заслушав аргументы представителя инициативной группы, в министерстве призвали уральских чиновников выйти на диалог с противниками строительства, а после и вовсе взяли на контроль создание рабочей группы.

Стоимость крупнейшего в УрФО мусорного проекта оценивается в 25 млрд руб. Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку.

Недавно бывшего министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова арестовали по делу о коррупции. В чем суть обвинения пока не сообщается, однако многие считают, что речь как раз может идти в том числе и о строительстве мусорного полигона.