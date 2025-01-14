Ни леса, ни торфа, ни воды. Областное Минприроды отказалось видеть ручей на месте будущего мусорного полигона в Сысерти

Минприроды Свердловской области отказало в постановке в ЕГРН и определении границ санитарно-защитных зон ручья у деревни Андреевка в Сысертском МО. Именно там планируется построить мусорный полигон или, как его называют официально - мусоросортировочный завод "Екатеринбург-Юг". Как сообщают активисты движения "Щит Малой Родины", в областном минприроды заявили, что на эти процедуры у них денег нет и официально зарегистрировать водный объект они смогут только в 2026 году или в 2025-м, если в бюджете останутся средства.

"Еще бы! Вдруг он помешает строительству и повлияет на выбор участка под мусорный полигон? Все понимают причину отказа министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области в дальнейших действиях. Одной из задач министерства является: использование и охрана водных объектов. Прекрасное выполнение служебных обязанностей!" - пишут активисты.

По словам активистов, в 2023 году было проведено официальное обследование водного объекта - ручья без названия. Его наличие было подтверждено, объект зарегистрировали в федеральном агентстве водных ресурсов. Однако областное ведомство это не убедило.

Общественники пообещали собрать всю информацию о стоимости, "которую не может позволить себе региональное ведомство", а также направить соответствующие жалобы в Минприроды РФ и надзорные органы.

В комментариях противники полигона у Андреевки тоже негодуют. По их мнению, заинтересованные лица и ведомства уже не скрывают своих намерений и якобы игнорируют очевидные факты.

"Конечно, на участке ничего нет же, нам все привиделось...нет леса, нет воды! За такое отношение надо под суд чиновников! Экспертиза установила! Что есть вода! Она конечно мешает ...ведь как хочется им жить сладко..";

"Воды нет, леса нет , краснокнижных животных, грибов, растений нет, торф тоже куда-то исчез. Они ослепли или были слепыми.. На горизонте засветилось другое";

"Эх, министерство природных ресурсов и экологии, не в те вороты вы играете".

Ранее мы писали, что завод хотят поставить на участке со статусом земель сельхозназначения. Их пытался отстоять Роспотребнадзор, заявляя, что владелец - банк "Агропромкредит", не использовал участок по назначению более трех лет, на что указывали многолетние сорняки, деревья и ряд сомнительных, по мнению прокурора, документов. Однако суд все равно встал на сторону банка. После этого Роспотребнадзор заявил, что продолжит борьбу за участок, а активисты сняли на видео, как выглядит то самое "поле", на котором якобы выращивают фермерскую культуру.

Активисты также ранее заявляли, что на участке были обнаружены залежи торфа, что после строительства завода якобы может привести к пагубным последствиям.