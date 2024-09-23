В Екатеринбурге и Сысерти возобновили пикеты против мусорного полигона "Екатеринбург-Юг"

Жители Сысертского городского округа снова стали выходить на одиночные пикеты против мусороперерабатывающего завода "Екатеринбург-Юг", который хотят построить за землях сельхозназначения.

Как сообщили Накануне.RU в инициативной группе, 23 сентября к зданию администрации городского округа вышла пенсионерка с плакатом, гласящим: "Депутаты обязаны выполнять волю народа!" По ее словам, в тот день к ней подъехала полиция, чтобы составить объяснительную записку. На этом действия правоохранителей закончились, а пикетирующая продолжила стоять с плакатом.

"Я считаю, что сегодняшний пикет прошел удачно: ко мне подходили люди, интересовались по какому поводу я вышла на пикет. Все согласны, что мы против строительства полигона на сельскохозяйственных землях", - рассказала пенсионерка.

Похожий пикет проходит и в Екатеринбурге у резиденции губернатора Свердловской области. На плакате у мужчины надпись: "Сысертские депутаты, одумайтесь! Референдуму быть!" Речь идет о следующем заседании городской думы, которое запланировано на 26 сентября. На нем депутаты должны решить стоит ли назначать местный референдум по вопросу строительства мусороперерабатывающего комплекса с полигоном у деревни Андреевка.

"Цель сегодняшнего пикета донести депутатам сысертского городского округа мнение народа по вопросу референдума. Дорогие наши уважаемые депутаты Сысертского района, мы вас просим включить свой разум, быть на стороне народа и проголосовать за введение инициативной группы по вопросу референдума в Сысертском районе", - сказал пикетирующий.

Стоимость крупнейшего в УрФО мусорного проекта оценивается в 25 млрд руб. Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку. Затем дело дошло до угроз населению со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. А совсем недавно и глава Екатеринбурга успел напугать уральцев повышением тарифов в случае переноса объекта на другое место.