Слесаря, задержанного по делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле, отпустили под домашний арест

Ленинский районный суд Нижнего Тагила избрал меру пресечения для Александра Алимова – сотрудника газовой службы, задержанного после обрушения подъездов дома на Сибирской.

Накануне стало известно, что по уголовному делу о взрыве газа, в результате чего обрушились два подъезда пятиэтажного дома на улице Сибирская, задержаны трое сотрудников газовой службы. Это мастер и два слесаря компании "Газэкс", которая обслуживала данный дом. Алимов работал слесарем.

В ходе сегодняшнего заседания следствие настаивало на его заключении под стражу. Своей вины слесарь полностью не признал. В итоге суд вынес решение: отпустить его под домашний арест до 1 октября.

Напомним, также сегодня была избрана мера пресечения другому фигуранту дела о взрыве газа в Нижнем Тагиле. Мастера Максима Гривского суд отправил под домашний арест до 1 октября. Сам газовик утверждает, что утечка не могла вызвать столь сильный взрыв в тагильской пятиэтажке.

Сегодня в СК заявили, что обвиняемые слесари и мастер ненадлежащим образом провели техобслуживание соответствующего оборудования, из-за чего в доме произошло скопление газовоздушной смеси. В результате 1 августа это привело к последующему воспламенению и обрушению. Погибли и пострадали люди, было повреждено имущество.

В "Газэкс" уже прокомментировали обвинения Следственного комитета в адрес своих сотрудников. В компании отметили, что выводы делать пока рано и пообещали провести собственное расследование.