Спасателям, разбиравшим завалы дома на Сибирской в Нижнем Тагиле, вручили медали "За Доброе сердце"

Сегодня в Нижнем Тагиле спасателям, занимавшимся разбором завалов жилого дома на Сибирской, 1 и поиском людей в августе этого года, вручили памятные медали "За Доброе сердце". Об этом в своих соцсетях написал депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов, который вместе с главой города Владиславом Пинаевым принял участие в торжественной церемонии.



Сегодня, вручая эти знаки и пожимая руки спасателей, я старался найти слова, которые хоть немного смогли бы отразить благодарность за их сложную и нелегкую работу в те дни. Меня особенно удивило, что среди спасателей я увидел женщин, которые скромно стояли и смущались при вручении им знаков. И глядя им в глаза, честно говоря, меня пробирало до самой макушки, ведь та работа, которую они выполнили, позволит многим людям в этом году встретить Новый год, обнять своих близких и родных, порадоваться жизни. И все это произойдет благодаря им. Поэтому от нас вам низкий поклон, уважение и пожелание, чтобы мы с вами встречались по каким-то добрым поводам", - написал Свалов.

Он отметил, что памятные знаки были разработаны совместно с компанией "Сима-Ленд". Депутат еще раз поблагодарил спасателей, которые "не считаясь с усталостью, погодными условиями и окружающей обстановкой, несмотря на весь ужас происходящего, профессионально выполнили свою работу".

Напомним, в результате взрыва газа в Нижнем Тагиле погибли 11 человек. Пострадавший дом на Сибирской полностью расселили и уже снесли.

После трагедии, случившейся 1 августа, были задержаны трое сотрудников газовой службы – мастер и два слесаря компании "Газэкс", которая обслуживала данный дом. Всем им предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Суд отправил газовиков под домашний арест, где они пробудут до 29 января 2025 года.