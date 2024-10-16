В Нижнем Тагиле отменили режим ЧС, введенный из-за обрушения пятиэтажки

В нижнем Тагиле отменили режим ЧС, который ввели после обрушения двух подъездов 5-этажного дома на Сибирской. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

"Отменить с 14 октября 2024 года на территории муниципального образования город Нижний Тагил режим "Чрезвычайная ситуация" функционирования органов управления и сил Нижнетагильского городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в документе.

Напомним, после трагедии, случившейся 1 августа, были задержаны трое сотрудников газовой службы – мастер и два слесаря компании "Газэкс", которая обслуживала данный дом. Всем им предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Суд отправил газовиков под домашний арест, где они пробудут до 29 января 2025 года.

В результате взрыва газа в Нижнем Тагиле погибли 11 человек. Пострадавший дом на Сибирской полностью расселили и уже снесли.