Уральский бизнесмен Малик Гайсин останется под домашним арестом до 11 мая

Свердловский областной суд вновь оставил предпринимателя Малика Гайсина под домашним арестом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, 8 февраля Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест Гайсина до 11 мая 2024 года. Адвокат подал апелляционную жалобу, в которой попросил изменить бизнесмену меру пресечения на запрет определенных действий или подписку о невыезде.

Областной суд, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для изменений постановления. Малик Гайсин останется под домашним арестом до мая.

Ранее сообщалось, что уральский бизнесмен обвиняется по части 1 статьи 201 (Злоупотребление полномочиями) и части 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата в особо крупном размере). Он находится под домашним арестом с марта 2023 года.

В ноябре завод Малика Гайсина "Исеть" был "национализирован". Актив перешел под контроль Ростеха.